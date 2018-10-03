На муниципальных выборах в Приморье хотят ввести графу "против всех"

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Депутаты Приморья могут в октябре рассмотреть вопрос о введении графы "против всех" в бюллетенях на муниципальных выборах в крае.

"Если у депутатов (законодательного собрания — ред.) будет инициатива относительно возможности применения данной графы на муниципальных выборах, я полагаю, что мы можем это посмотреть… На выборах губернатора Приморского края, повторюсь, графы против всех не может быть в принципе из-за положения федерального закона", — сказал на заседании заксобрания края в среду представитель регионального избиркома Роман Охотников, отвечая на вопрос депутата Артема Самсонова (КПРФ).

Как сообщил председатель комитета по региональной политике и законности краевого парламента Джамбулат Текиев, вопрос о введении графы "против всех" на муниципальных выборах можно будет рассмотреть 24 октября на очередном заседании регионального заксобрания.