ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Члены комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья на заседании в среду одобрили проект закона, который позволит самовыдвиженцам принимать участие в выборах губернатора края, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Позже проект закона будет рассмотрен в трех чтениях на внеочередном заседании Законодательного собрания, которое начнется в 11.00 (4.00 мск).

Сейчас в выборах губернатора Приморья принимать участие могут только кандидаты, выдвинутые партиями.

Комитет рассмотрел проект закона, внесенный в парламент региональным избиркомом. На заседании присутствовал врио губернатора края Олег Кожемяко. Проект представила председатель комиссии Татьяна Гладких, она отметила, что самовыдвиженец должен пройти муниципальный фильтр.

В первом чтении члены комитета приняли проект единогласно, поступило обращение от врио губернатора принять данный проект сразу в трёх чтениях. Депутат Артем Самсонов (КПРФ) заявил, что принимать стразу в трёх чтениях рано.

На голосовании в третьем чтении 1 выступил против, остальные за.

"Решение, которые вы приняли, расширяет возможности для участи в губернаторских выборах. Такие решения необходимы, они продиктованы временем", — сказал Кожемяко.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, выборы пройдут 16 или 23 декабря.