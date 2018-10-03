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Политика

Политологи рассказали о поведении избирателей на губернаторских выборах

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Итоги единого дня голосования в 2018 году (529)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участкеПодсчет голосов на избирательном участке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Фонд "Петербургская политика" в ежемесячном рейтинге за сентябрь 2018 года перечислил предварительные результаты от единого дня голосования. Эксперты отметили принципиально новые моменты выборов: мощная протестная мобилизация во вторых турах и готовность критически настроенных избирателей голосовать за кандидатов, не имеющих серьезного бэкграунда и ресурсов для проведения избирательной кампании.

Губернатор Липецкой области Олег Королев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Липецкой области
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По мнению экспертов, в большинстве регионов общий рост политизации, вызванный изменениями в пенсионном законодательстве, не привел к резкому росту ожиданий от выборов. Благодаря этому кандидаты власти (или согласованные с ней представители оппозиционных партий) смогли без особых проблем выиграть выборы во всех 7 округах на довыборах в Госдуму, 18 из 22 выборов глав регионов, 13 из 16 выборов региональных парламентов, 3 из 4 выборов мэров административных центров субъектов федерации (включая "проблемные" Хакасию и Хабаровский край), 10 из 12 выборов городских парламентов в региональных столицах.

Однако эти успехи, считают политологи, оказались отодвинуты в повестке на второй план на фоне вторых туров губернаторских выборов в Хакасии, Приморском, Хабаровском краях и Владимирской области, а также серии проблемных голосований на выборах других уровней.

"Принципиально новые моменты были связаны как с мощной протестной мобилизацией во вторых турах, так и с готовностью критически настроенных избирателей голосовать за кандидатов, не имеющих серьезного бэкграунда и ресурсов для проведения избирательной кампании и даже органично вписанных в сложившуюся в регионе властную конструкцию. Не гарантирован эффект и от договоренностей с оппозиционными партиями: хотя КПРФ и ЛДПР (как показали парламентские слушания) по сути отказались от обострения критики пенсионной реформы перед выборами, избиратели были готовы "додумывать" за кандидатов их позицию. При этом относительно низкая стартовая известность претендентов лишь усиливала их позиции, поскольку ее оборотной стороной были низкие антирейтинги", — говорится в аналитическом комментарии сентябрьского рейтинга.

Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Назначение Олега Кожемяко врио губернатора Приморского края и сохранение неопределенности вокруг выборов в Хакасии сохранили интригу вокруг целого ряда вопросов, отмечают эксперты. В частности, речь идет о способности действующей власти "сдавать назад". Непризнание победы на выборах в Приморье Андрея Тарасенко продемонстрировало такую способность, поясняют политологи, однако не снизило риски попыток административной сверхмобилизации накануне новых выборов в крае.

Остро встает вопрос и о принципиальной возможности использования региональных парламентов для ограничения власти губернаторов и применения ресурса депутатов для сдерживания главы региона (ранее такая модель считалась допустимой только в Иркутской области). Наконец, многое будет зависеть от того, будет ли прецедент "проблемных" вторых туров использован всеми игроками (включая региональные элиты) для более масштабного использования выборных кампаний в целях замены главы региона.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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Мэр Владивостока после отставки без места не останется, считает эксперт
Последовавшие вслед за Единым днем голосования кадровые перестановки показали, что сценарий "бунта" региональных элит не приветствуется на федеральном уровне. Более того, итоги голосования в Приморье восприняты, в том числе, как свидетельство элитного брожения, а кандидатура Кожемяко олицетворяет собой попытку "подавления" не только электоральной, но и элитной фронды. В то же время обеспечение его победы на выборах потребует мощной мобилизации административного ресурса, что в условиях подавления активности местных элит может оказаться непростой задачей, сопряженной с издержками.

Смена главы Кабардино-Балкарии не получила четкого публичного разъяснения и поэтому выглядела как готовность федеральной власти подчеркнуто оперативно реагировать на конфликты, связанные с межэтническими и социальными волнениями. Пример КБР также интересен тем, что, хотя "династический" сценарий передачи власти ранее оказался трудно применим к Дагестану, интерес к подобным практикам в отношении других регионов по-прежнему остается.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЦИК дал два дня Партии роста на решение об участии в выборах главы Хакасии
Эксперты пришли к выводам, что в целом губернаторский корпус вышел ослабленным из Единого дня голосования. Одним из сценариев остается проведение дальнейшей ротации губернаторского корпуса, интерпретируемой как средство преодоления электоральной усталости, ранее вызвавшей поражение Виктора Зимина, Светланы Орловой и Вячеслава Шпорта. С другой стороны, не исключена и более серьезная рефлексия относительно кадрового резерва с учетом проблемных выступлений свеженазначенного Андрея Тарасенко и трудностей при преодолении 50-процентного барьера у Виктора Томенко в Алтайском крае.

Вполне естественно, что первыми рискам ротации подвергаются главы регионов, у которых в 2019 году предстоят крупные избирательные кампании, уверены политологи.

"Ротация губернаторов также не может не вызвать общего обострения информационного фона вокруг других глав регионов: не случайно появление во второй половине сентября медийных ожиданий вокруг гипотетической замены глав Мордовии, Архангельской, Кировской, Ростовской, Саратовской, Ульяновской областей, Ханты-Мансийского автономного округа. Достоверность этой информации неодинакова, но волна таких слухов будет оставаться в течение осени значимым фоном для деятельности глав регионов", — сказано в сообщении.

Олег Королев. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Липецкой области
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Также, по мнению аналитиков, на повестку дня возвращается вопрос относительно политической субъектности глав регионов: является ли она для федеральной власти приемлемой и желательной или, наоборот, имеет смысл запускать новые инструменты ограничения власти глав субъектов. Полигоном для первой модели будет в ближайшие месяцы Приморский край, второй модели – Владимирская область.

Значимым фактором, влияющим на управление рисками, будет оставаться и пенсионная повестка, уверены эксперты. В течение сентября возрастала неопределенность относительно того, происходит ли у граждан накопление взрывоопасного потенциала (иллюстрацией чего стали проблемные вторые туры) или, наоборот, имеется угасание мобилизующего эффекта, проявляющегося, в том числе, в снижении резонансности протестных акций по теме пенсий.

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