Путин подписал законы о международных договорах с Алжиром и Лаосом

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции с Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также ФЗ о ратификации договора с Лаосом о передаче осужденных, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
Аналогичный документ опубликован относительно ратификации договора между РФ и Лаосом о передаче осужденных.
Конвенция с Алжиром была подписана 10 октября 2017 года. Документ направлен на укрепление сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. В оказании правовой помощи может быть отказано, если, по мнению запрашиваемой стороны, исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Одновременно в конвенции оговариваются гарантии вызываемому или переданному лицу.
В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства.
Реализация договора будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете федеральным органам исполнительной власти, участвующим в исполнении его положений.