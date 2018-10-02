Путин подписал законы о международных договорах с Алжиром и Лаосом

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации конвенции с Алжиром о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также ФЗ о ратификации договора с Лаосом о передаче осужденных, соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Ратифицировать конвенцию между РФ и Алжирской Народной Демократической республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам", — говорится в тексте документа.

Аналогичный документ опубликован относительно ратификации договора между РФ и Лаосом о передаче осужденных.

Конвенция с Алжиром была подписана 10 октября 2017 года. Документ направлен на укрепление сотрудничества в деле оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам. В оказании правовой помощи может быть отказано, если, по мнению запрашиваемой стороны, исполнение запроса может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам. Одновременно в конвенции оговариваются гарантии вызываемому или переданному лицу.

Договор с Лаосом о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан в Москве 26 сентября 2017 года в целях формирования международно-правовой базы российско-лаосского сотрудничества по вопросам передачи лиц, осужденных к лишению свободы, и будет способствовать защите прав и законных интересов российских граждан.

В соответствии с договором лицо, осужденное к лишению свободы на территории одной из сторон, может быть передано на территорию другой стороны для отбывания назначенного ему наказания в государстве его гражданства.

Принимающая сторона обеспечивает продолжение отбывания наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. Договор определяет условия передачи осужденных, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов.

Реализация договора будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете федеральным органам исполнительной власти, участвующим в исполнении его положений.