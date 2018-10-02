Путин создал в Кремле управление по приграничному сотрудничеству

Табличка на фасаде здания администрации президента России на Старой площади в Москве. Архивное фото

Табличка на фасаде здания администрации президента России на Старой площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Владимир Путин преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, его главой останется Олег Говорун, сообщила пресс-служба Кремля во вторник.

"В целях совершенствования деятельности администрации президента Российской Федерации постановляю: преобразовать управление президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества независимых государств, республикой Абхазия и республикой Южная Осетия в управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству", — говорится в тексте указа.

Президент поручил руководителю администрации Кремля в месячный срок утвердить структуру и штатное расписание управления. Руководителем подразделения остался Олег Говорун, возглавивший его в 2013 году.