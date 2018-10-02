Кандидат от КПРФ Коновалов не снимет свою кандидатуру на выборах в Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Кандидат на пост главы Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ) не будет снимать свою кандидатуру с предстоящих выборов, он дойдет до конца, заявил во вторник глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Валентин Коновалов от КПРФ (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин тоже отказался от участия. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.

"Кандидат от эсеров снялся. Кандидат от КПРФ не имеет никакого отношения. Мы уже доходили до финиша в дистанции, он победил, сейчас этот финиш отдаляется еще на 10 километров. Но он дойдет (до финиша), полностью проведет свою предвыборную кампанию, он предложил свою программу. Я уверен, что он будет поддержан всеми избирателями. Мы идем своим путем", — сказал Ющенко РИА Новости, отвечая на вопрос, не планирует ли кандидат от КПРФ снять свою кандидатуру с выборов.

Он также заявил, что никаких договорённостей с эсерами о снятии их кандидата в пользу Коновалова не было. Об этом же РИА Новости заявил зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

"Никаких переговоров на сей счет между КПРФ и "Справедливой Россией", конечно же, не было, потому что мы, прежде всего, заинтересованы в том, чтобы выборы состоялись и чем быстрее, тем лучше", — сказал он.

Политик пояснил, что отсрочка выборов, вызванная снятием Филягина, не играет в пользу кандидату от КПРФ. Второй тур планировался на 7 октября, но из-за снятия кандидата от СР будет перенесен.

"Вся эта история выглядит не очень красиво, потому что возникает ощущение попытки превратить избирательную кампанию в Хакасии в фарс с тем, чтобы за оставшееся время придумать какие-то ходы, чтобы сорвать избирательную кампанию. В этом отношении такими ходами могут быть попытки давить на нашего кандидата, попытки его дискредитировать, но я думаю, что избиратели уже разобрались в ситуации", — сказал зампред ЦК КПРФ.