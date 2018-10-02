Партия роста назвала условия отказа от участия в выборах в Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Партия роста откажется от участия в выборах в Хакасии в случае малой вероятности победы, сообщил РИА Новости член федерального политсовета партии Виктор Звагельский.
"Мы пока ни от чего отказываться не собираемся, пока наш кандидат посмотрит реальное соотношение сил в течение завтрашнего дня. То есть, если у нас не будет очень большой вероятности победить — мы не будем участвовать. Если такая вероятность на сегодняшний день достаточно высока, то, естественно, мы будем участвовать", — сказал Звагельский.