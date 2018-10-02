Собянин назначил префектов ряда административных округов Москвы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указы о назначении префектов ряда административных округов столицы, соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства столицы.

Согласно документам, Николай Алешин назначен префектом Восточного административного округа Москвы, Алексей Беляев — префектом Северо-Восточного административного округа, а префектом Северного административного округа — Владимир Степанов.

Кроме того, переназначены префектами Олег Волков (Юго-Западный административный округ), Алексей Александров (Западный административный округ), Владимир Говердовский (Центральный административный округ), Дмитрий Набокин (Троицкий и Новомосковский административный округ), Алексей Пашков (Северо-Западный административный округ), а также Анатолий Смирнов (Зеленоградский административный округ), Андрей Цыбин (Юго-Восточный административный округ) и Алексей Челышев (Южный административный округ).

Отмечается, что префекты назначены на срок полномочий мэра Москвы.