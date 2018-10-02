Нижегородский губернатор назначил гендиректора корпорации развития региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил Тимура Халитова генеральным директором корпорации развития региона, сообщает пресс-служба облправительства.

В настоящее время корпорация сопровождает 25 проектов, которые находятся в стадии реализации (объем инвестиций 60,72 миллиарда рублей, 5367 рабочих мест), и 21 проект, который находится в стадии подбора площадки (объем инвестиций 26,741 миллиарда рублей, 4060 рабочих мест).

"Никитин назначил Тимура Халитова генеральным директором АО "Корпорация развития Нижегородской области". Предыдущий гендиректор корпорации Максим Тевс покинул пост", — говорится в сообщении.

Халитов родился в 1977 году в Казани, окончил юридический факультет Казанского государственного университета. С 1999 по 2004 год работал на предприятии "Энергосбыт" ОАО "Татэнерго", с 2004 по 2010 год был директором юридической компании "Талир-Директ", с 2010 по 2013 год – директором по правовым вопросам ООО "Роял Тайм Менеджмент". С 2013 по 2017 год Халитов занимал пост заместителя генерального директора по правовым вопросам ОЭЗ "Иннополис", с марта 2017 года – руководитель проекта ОЭЗ "Иннополис" АО "АйСиЭл КПО ВС".

В мае 2018 года Никитин сообщил о создании корпорации развития Нижегородской области. В основные задачи корпорации входит поиск и привлечение инвесторов, обеспечение участия приоритетных проектов в федеральных программах, комплексное сопровождение исполнения проектов по принципу "одного окна".

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