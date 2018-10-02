В Госдуму внесли проект о компенсации жертвам событий 1993 года

Участники митинга на Октябрьской площади, прорвавшие оцепление ОМОНа у Крымского моста двигаются к Смоленской площади в октябре 1993 г. Архивное фото

Участники митинга на Октябрьской площади, прорвавшие оцепление ОМОНа у Крымского моста двигаются к Смоленской площади в октябре 1993 г. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Депутат от фракции КПРФ Сергей Шаргунов снова внес на рассмотрение Госдумы проект закона о компенсации вреда и мерах социальной реабилитации для пострадавших в ходе гражданского конфликта в Москве в 1993 году, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Шаргунов уже вносил подобную инициативу в Госдуму в октябре 2016 года, однако проект был возвращен ему для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы. Согласно заключению правового управления ГД, инициатива предусматривает расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета, в связи с чем необходимо получить на законопроект заключение правительства РФ.

Согласно пояснительной записке к документу, проект внесен для защиты прав и законных интересов граждан, пострадавших в ходе гражданского конфликта в 1993 году в Москве.

"Законопроект определяет круг лиц, которые признаются пострадавшими в ходе гражданского конфликта, происходившего с 21 сентября по 5 октября 1993 года в городе Москве, и закрепляет за ними право получения компенсационных выплат в денежном выражении на основании судебных актов по искам к Российской Федерации о компенсации вреда независимо от наличия причинителя этого ущерба и его вины", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проект устанавливает порядок и условия социальной реабилитации пострадавших в ходе гражданского конфликта. Отмечается, что такая реабилитация осуществляется бесплатно и включает в себя психологическую, медицинскую и профессиональную реабилитацию, правовую помощь, содействие в трудоустройстве, предоставление жилья и проводится в целях социальной адаптации пострадавших и их интеграции в общество.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта не потребует дополнительных бюджетных средств из федерального бюджета.

Правительство России предложенный Шаргуновым проект не поддержало. Как следует из отзыва кабмина от 3 мая 2017 года, проект не определяет конкретных обстоятельств конфликта, а также не содержит положений, определяющих основания для учета граждан, личности и имуществу которых причинен вред.

"Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту, его принятие не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета. Однако законопроектом предусмотрено, что причиненный вред компенсируется за счет казны Российской Федерации. При этом в нарушение статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации законопроект не содержит норм, определяющих источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств. Исходя из изложенного, правительство Российской Федерации проект федерального закона не поддерживает", — говорится в отзыве кабмина.

Конституционный кризис 1993 года стал продолжением конфронтации первого президента РФ Бориса Ельцина, а также его сторонников с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и столичной мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома. По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек. —0-