Депутат прокомментировала прошение об отставке главы Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. Просьба главы администрации Липецкой области Олега Королева перевести его на другую работу подвела итог 26-летней эпохе его руководства регионом, сообщила РИА Новости руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия", депутат Липецкого облсовета Лариса Ксенофонтова.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Полномочия Королева истекали в 2019 году, очередные выборы главы региона должны были пройти в сентябре 2019 года.

"Для нас это стало ожидаемо-неожиданным. Уже давно об этом говорилось, но все время как-то мимо проходило. Как бы мы ни считали, что Олег Петрович должен уже покинуть свой пост, но, тем не менее, он оставался у власти и, действительно, вот 26 лет — мы посчитали, сколько он руководит регионом (в мае 1992 года Королев был избран председателем липецкого областного совета депутатов)", — сказала собеседница агентства.

По словам Ксенофонтовой, годы руководства Королева — эта целая эпоха.

"Конечно, это — целая эпоха, которая прошла: 26 лет — это не один день… Есть и хорошие показатели — область все-таки стала не столько уже зависима от металлургического комбината, — и экономические зоны… На самом деле, есть чем похвастаться, есть и проблемы в регионе, которые надо будет решать новому руководителю области", — добавила Ксенофонтова.

Королеву 66 лет, он возглавляет администрацию Липецкой области с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

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