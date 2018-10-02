Мэр Владивостока после отставки без места не останется, считает эксперт

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко после отставки может заняться бизнесом, но, скорее всего, останется в органах государственной власти, заявил РИА Новости доцент кафедры международных отношений ДВФУ Леонид Козлов.

В начале ноября 2017 года отстраненный и находящийся под следствием прежний мэр Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, 21 декабря депутаты думы единогласно выбрали гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" Веркеенко мэром Владивостока. Во вторник он заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию, отметив, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит заявление Веркеенко о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться конкурсной процедурой.

"Кресло мэра Владивостока — это не то место, от которого могут отказаться из-за смены настроения. Он управляемый человек в рамках системы, он точно не бунтарь. Вряд ли ему резко расхотелось быть мэром. Я думаю, что какая-то договоренность с ним достигнута. Он не останется без хорошего места. Он может и бизнесом заниматься, но, скорее всего, у него может быть еще и государственное место в пределах Владивостока — Артема. Может, ему дадут на следующих выборах в законодательное собрание место депутата. У него есть узнаваемость, и при этом с ним нет негативных ассоциаций", — считает Козлов.

По его словам, Веркеенко был "нормальным мэром и управлял без особых конфликтов".

"При этом когда (бывший врио губернатора Приморья — ред.) Андрей Тарасенко передавал дела новому врио (Олегу Кожемяке — ред.), основные проблемы, которые они обсуждали, это проблемы Владивостока: дороги разбиты, с коммуналкой проблемы… Во Владивостоке объективно очень тяжелая ситуация с коммуналкой по сравнению с центральной Россией", — добавил эксперт. При этом он отметил, что Веркеенко недавно занял должность и лично не совсем ответственен за это состояние города, но, может, "попал под раздачу".