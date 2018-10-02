Путин примет участие в заседании форума "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 3 октября примет участие в заседании Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

"Третьего октября Владимир Путин примет участие в пленарном заседании второго Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 3 по 6 октября в Москве. Тема дискуссии — "Устойчивая энергетика для меняющегося мира". Модератором пленарного заседания выступит телеведущий, специальный корреспондент PBS NewsHour Чилкот", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в форуме примут участие представители крупнейших международных энергетических компаний и организаций, ведущие мировые эксперты. В рамках официальной программы состоится около 60 деловых мероприятий.