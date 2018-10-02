Путин обсудит с Курцем международные и региональные проблемы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудит с Себастьяном Курцем в среду в Санкт-Петербурге международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского Союза, сообщает пресс-служба Кремля.

"Позднее в этот день (3 октября — ред.) в Санкт-Петербурге состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с Федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем, который посетит Россию с рабочим визитом. Лидеры обсудят состояние и перспективы развития российско-австрийских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе с учетом председательства Австрии в Совете Европейского союза во втором полугодии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Курц примут участие в церемонии открытия художественной выставки Государственного Эрмитажа и Венского Музея истории искусств "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена. Шедевры музейных коллекций".