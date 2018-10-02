Визит канцлера Австрии в Россию начнется с открытия выставки в Эрмитаже

ВЕНА, 2 окт — РИА Новости. Визит федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в Россию начнётся с открытия выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена" в Эрмитаже, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Курц 3 октября посетит Россию, запланированы рабочие переговоры с президентом Владимиром Путиным.

"Запланирована компактная, но насыщенная программа, первым пунктом которой станет совместное участие президента России Владимира Путина и канцлера Австрии Себастьяна Курца в открытии выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург — Вена". Это уникальный совместный проект Эрмитажа и венского музея истории искусств – важнейших мировых музеев", — рассказал Любинский.

Он отметил, что с 5 июня выставка гостила в Вене, ее открытие состоялось в рамках рабочего визита президента России. По словам посла, эта выставка – не просто яркий пример сотрудничества России и Австрии в культурно-гуманитарной сфере, но и символ успешного партнерства в сфере энергетики.

"Главными спонсорами выступают концерны "Газпром" и австрийский OMV, в этом году отмечающие "золотую свадьбу" — 50-летие своего сотрудничества. Это своего рода подарок компаний двум во многом схожим по духу городам – Вене и Санкт-Петербургу", — сказал Любинский.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск.