Кожемяко назвал решение мэра Владивостока об отставке странным

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко назвал странным решение об отставке мэра Владивостока Виталия Веркеенко, заявив, что в органах власти "так не делается".

В начале ноября 2017 года отстраненный и находящийся под следствием экс-мэр Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, 21 декабря депутаты думы единогласно выбрали гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" Веркеенко мэром города.

Во вторник Веркеенко написал в Facebook, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться по конкурсной процедуре.

"Странно, что о позиции мэра столичного города я узнаю, исходя из Instagram, который мне принесла пресс-служба. Ни о каких намерениях (речь не шла — ред.) ни на селекторе, который проходил вчера, где обсуждались вопросы социально-экономического развития города, подготовки проектно-сметной документации по строительству школ, детских садов, объектов жилищного коммунального хозяйства, дорог. Было выступление Виталия Васильевича, просьба поддержать те решения, направленные на передачу земли в город. Я это поддержал, сказал, что решение правильное со стороны города", — сказал Кожемяко, слова которого цитирует его пресс-служба.

"Весьма странное решение, и я никогда подобных вещей не встречал. У меня абсолютно ровное отношение к главе города, я еще толком не успел познакомиться и планировал только в ближайшее время выехать в город и обсудить с ним главные задачи. Посмотреть с ним, как работают, чем живет город, чем можно помочь. Для меня это странно, если это серьезное заявление. Вообще в органах муниципальной власти краевого уровня такие вещи так не делаются", — добавил Кожемяко.