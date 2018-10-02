Российский посол назвал темы переговоров Путина и Курца

ВЕНА, 2 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц в среду обсудят двустороннюю повестку, отношения Москвы и Брюсселя, а также ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

По словам Любинского, лидеры двух стран продолжат обсуждение всего комплекса российско-австрийских связей.

"И, конечно, это наиболее актуальные международные вопросы – ситуация на Ближнем Востоке, на Украине и весь блок вопросов, связанный с отношениями России с Евросоюзом с учетом австрийского председательства в ЕС в этом полугодии", — рассказал Любинский.

Встреча Путина и Курца станет уже четвёртой в текущем году, и, как отмечает Любинский, блок основных тем для обсуждения кардинальным образом не меняется, но может расширяться благодаря изменениям в международной обстановке.

"Отношения России с ЕС, та стадия, где мы сейчас находимся, наше видение возможных путей движения вперед – конечно, все это будет одним из наиболее важных аспектов нынешней встречи. Но и президент России, и федеральный канцлер придают большое значение продвижению нашей двусторонней повестки дня", — добавил российский дипломат.

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