МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинское руководство всеми силами пытается поддерживать "информационный огонь" вокруг темы Крыма, заявление главы МИД Павла Климкина о якобы размещенном ядерном оружии на полуострове относится к очередным фейковым новостям, заявил РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие или как минимум инфраструктуру для него на Крымском полуострове.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин последние дни выступает по принципу "ничто не слишком". На этот раз он решил потрясти мир информацией о том, что Россия по известным одному лишь украинскому министру сведениям разместила или вот-вот разместит в Крыму ядерное оружие", — сказал сенатор.

По мнению Косачева, понятно, зачем все это делается: "Киеву непременно нужно поддерживать "информационный огонь" вокруг российской и особенно крымской темы, а заодно накидать сомнительной "фактуры" под очередной антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Крыму".

Политик посетовал, что несмотря на абсурдность и бездоказательность громких заявлений Климкина, он ничего не теряет. "Любую, даже самую нелепую новость про нашу страну в мире охотно подхватят, а далее ее превращение из "highly likely" в "факт" — уже лишь дело медийной техники… Впору создавать сайт "Мифотворец" с различного рода "фейками" про Россию, на котором бы украинский министр занял почетное место в числе лидеров по этому показателю", — заключил глава комитета СФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".