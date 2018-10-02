Мэр Владивостока уходит в отставку по собственному желанию

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию.

"Сегодня передал в думу города Владивостока заявление. До 10 октября завершаем подготовку к отопительному сезону и в целом города к зиме. С 11 октября ухожу с должности главы города по собственному желанию. Есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации… С уважением к жителям города и настоящей любовью к моему Владивостоку", — написал Веркеенко во вторник на своей странице в Facebook.

В начале ноября 2017 года отстраненный и находящийся под следствием экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, 21 декабря депутаты гордумы единогласно выбрали Веркеенко мэром.