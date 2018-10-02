МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия не нарушала соглашение с НАТО о нераспространении ядерного оружия в Европе и не планирует размещать его в Крыму, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
"Это абсолютно не соответствует действительности. У России есть соглашения с НАТО о нераспространении ядерного оружия в европейской зоне, они не нарушаются и действуют до сих пор", — сказал Кондратьев.
Также он подчеркнул, что размещение элементов ядерного оружия на полуострове не могло бы пройти незамеченным для НАТО.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".