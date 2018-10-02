МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Россия не нарушала соглашение с НАТО о нераспространении ядерного оружия в Европе и не планирует размещать его в Крыму, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие или как минимум, инфраструктуру для него, на Крымском полуострове.

"Это абсолютно не соответствует действительности. У России есть соглашения с НАТО о нераспространении ядерного оружия в европейской зоне, они не нарушаются и действуют до сих пор", — сказал Кондратьев.

Также он подчеркнул, что размещение элементов ядерного оружия на полуострове не могло бы пройти незамеченным для НАТО.

"С учетом совершенства нынешних средств анализирования, способных по радиационному фону отследить наличие ядерного оружия, такое перемещение было бы сразу же зафиксировано, и не Климкиным, а НАТО в первую очередь", — заявил зампред комитета.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".