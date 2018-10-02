МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В конфликте между первым президентом России Борисом Ельциным и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым был еще и личностный аспект, полагает российский политический деятель Сергей Степашин, который в 1993 году занимал пост замминистра безопасности и был непосредственным участником осенних событий.

"Я помню публичное выступление Хасбулатова, где он про Ельцина говорил, что тот недееспособен, намекая на то, что он пьет", — рассказал он в интервью РИА Новости.

По его словам, именно Ельцин настоял на том, чтобы Хасбулатов в свое время стал председателем Верховного Совета.

"Хасбулатов должен был понимать, кто его вырастил. И, конечно, вот этот личностный аспект задел Ельцина чисто по-мужски", — добавил он.

Конституционный кризис стал продолжением конфронтации сторонников Ельцина с противниками реформистской политики во главе с вице-президентом Александром Руцким и председателем Верховного совета Русланом Хасбулатовым. Политические разногласия переросли в вооруженные столкновения в центре Москвы, штурм телецентра Останкино и мэрии, а также введение военной техники и обстрел Белого дома.

По разным данным, жертвами "черного октября" стали порядка 160 человек.