Путин может побеседовать с саудовским министром энергетики на РЭН

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отдельных встреч президента России Владимира Путина с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом не предусмотрено, но контакты могут пройти на полях Российской энергетической недели, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, отдельных полноформатных встреч не предусмотрено графиком президента. Вместе с тем, мы уже сообщали, что президент примет участие в пленарном заседании международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российской энергетической недели. Мы не исключаем, что краткие контакты на полях этого форума могут состояться", — сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства встретиться с министром энергетики Ирана и главой Минэнерго Саудовской Аравии в рамках Российской энергетической недели.

Он уточнил, что такие краткие контакты могут состояться и с Аль-Фалихом. "Конечно. Но это скорее краткие контакты "на ногах", не более того", — сказал Песков, отвечая на уточняющий вопрос, могут ли пройти такие краткие контакты и с министром энергетики Саудовской Аравии.