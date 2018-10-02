Нарышкин рассказал о преимуществах службы в разведке для молодых людей

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Молодые люди, поступая на службу в российскую разведку, никогда об этом не пожалеют, потому что в ней можно реализовать себя лучше всего, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

В среду будет отмечается 80-летний юбилей со дня создания Академии внешней разведки — высшего учебного заведения, готовящего кадры для оперативного состава СВР.

"Я в обязательном порядке бываю в Академии и общаюсь со слушателями по различным поводам: встречаюсь с новобранцами – теми, кто только приступает к учебе, вручаю дипломы выпускникам", — сказал Нарышкин в интервью телеканалу "Звезда", цитаты из которого приводятся в сообщении пресс-бюро СВР.

"Хочу сказать, что молодые люди, которые выбрали эту сферу деятельности в качестве своей профессии, поступили абсолютно правильно. Они никогда об этом не пожалеют, потому что они избрали самую мужскую профессию, в которой можно реализовать себя самым наилучшим образом", — добавил директор СВР.

По словам Нарышкина, нет принципиального отличия выпускников Краснознаменного института КГБ СССР от выпускников Академии внешней разведки.

"Главный мотив поступления в Академию и работы в Службе внешней разведки – это патриотизм. Горячее желание служить своему Отечеству, своим гражданам. Это было раньше, это остается и сегодня", — отметил Нарышкин.