Ситуация со Скрипалями - это грубо сшитая провокация, заявил Нарышкин

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал "дело Скрипалей" грубо сколоченной провокацией.

"Я так бы ответил на ваш вопрос: даже если перед какой-то спецслужбой стояла такая задача, то так, как это было сделано, это было сделано непрофессионально. Я могу еще раз подтвердить, что это была очень грубо сколоченная и сшитая провокация", — сказал Нарышкин в ходе презентации двухтомника "История Крыма" в Москве.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.