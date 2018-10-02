СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, комментируя слова главы МИД Украины Павла Климкина о ядерном оружии на полуострове, призвал украинские власти прекратить спекулировать на теме вооружения в Крыму и заняться делами внутри своей страны.

Ранее Климкин в эфире телеканала ATR заявил, что Россия могла разместить ядерное оружие или как минимум, инфраструктуру для него, на Крымском полуострове. По его мнению, Россия превратила Крым в одну огромную военную базу. Климкин также сообщил, что МИД Украины планирует подготовить проект специальной резолюции ООН по вопросу "милитаризации Крыма".

"Пусть (Климкин – ред.) разберется, что у него в Киеве размещают или в квартире что у него размещают. Какое его дело, что размещают в Крыму? Крым — российская территория и что нужно, то здесь и размещают для обеспечения безопасности Крыма. Пусть киевские власти прекратят спекуляции в отношении Крыма, займутся своими делами и не лезут не в свои дела", — сказал РИА Новости Фикс.

Вице-спикер подчеркнул, что киевские власти не заинтересованны в усилении безопасности в Крыму, поэтому распространяют различные домыслы и слухи о якобы размещении на полуострове ядерного оружия.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".