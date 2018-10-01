Кабмин планирует создать ресурс для развития благотворительности

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Правительство РФ планирует создать открытый ресурс, посвященный нуждающимся гражданам, с целью развития благотворительности и волонтерства, следует из Основных направлений деятельности правительства (ОНДП) РФ на период до 2024 года, опубликованных на сайте кабмина.

"Планируется создание открытого ресурса в части нуждающихся граждан, что будет способствовать развитию благотворительности и волонтерства", — говорится в документе.

Добавляется, что планируется организовать на региональном уровне учет малообеспеченных семей, нуждающихся в государственной социальной помощи, а также разработать и принять специальные региональные программы по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Уточняется, что при этом действия правительства РФ будут направлены на расширение мер поддержки, предоставляемых на основе оценки нуждаемости с использованием данных государственной инфосистемы социального обеспечения и единого ресурса сведений о населении. Также действия правительства будут направлены на развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся.

"Для достижения цели по снижению к 2024 году уровня бедности в два раза может потребоваться принятие дополнительных адресных мер социальной поддержки малообеспеченных граждан", — резюмируется в документе.