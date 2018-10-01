В Крыму рассказали о впечатлениях норвежских делегатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА новости. Визит норвежской делегации в Крыму проходит в дружелюбной атмосфере, иностранные гости проявляют неподдельный интерес к жизни полуострова, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Визит проходит в позитивном ключе. Никакого разочарования у гостей из Норвегии относительно визита нет. Они дружелюбно настроены и позитивно воспринимают события в Крыму", — сказал РИА Новости Гемпель.
Согласно программе визита, делегация посетит Ялту, Севастополь, Симферополь, а также сельхозпредприятие "Скворцово" и мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный", где состоится возложение цветов. Кроме того, состоится встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.
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