В Крыму рассказали о впечатлениях норвежских делегатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА новости. Визит норвежской делегации в Крыму проходит в дружелюбной атмосфере, иностранные гости проявляют неподдельный интерес к жизни полуострова, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация из Норвегии находится в Крыму с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится с 30 сентября до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

"Визит проходит в позитивном ключе. Никакого разочарования у гостей из Норвегии относительно визита нет. Они дружелюбно настроены и позитивно воспринимают события в Крыму", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его словам, по возращении домой члены делегации обещали рассказать объективную информацию о жизни в Крыму.

Согласно программе визита, делегация посетит Ялту, Севастополь, Симферополь, а также сельхозпредприятие "Скворцово" и мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный", где состоится возложение цветов. Кроме того, состоится встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

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