Медведев утвердил направления деятельности правительства до 2024 года

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил основные направления деятельности правительства на период до 2024 года, сообщает пресс-служба кабмина.

"Председатель правительства Российской Федерации Д.А. Медведев утвердил основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года", — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, основные направления деятельности правительства (ОНДП) РФ на период до 2024 определяют цели, основные задачи и приоритеты политики правительства в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Документ внесен Минэкономразвития России.

Добавляется, что ОНДП являются ключевым документом стратегического планирования правительства России до 2024 года. ОНДП направлены на выполнение указа президента России от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", послания президента Федеральному собранию от 1 марта 2018 года, стратегии национальной безопасности Российской Федерации и прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года.