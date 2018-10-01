В Госдуме анонсировали рассмотрение жалобы Хинштейна на Жириновского

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов и депутатской этике рассмотрит жалобу депутата Александра Хинштейна на лидера ЛДПР Владимира Жириновского на ближайшем заседании, которое состоится не раньше следующей недели, сообщил журналистам глава думской комиссии Отари Аршба.

Ранее Хинштейн подал жалобу на действия лидера ЛДПР в думскую комиссию по контролю за доходами депутатов и депутатской этике после перепалки во время записи программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Сегодня первый день региональной недели, все в регионах. Документ поступил в пятницу, когда я уже был в регионе. Я его только сегодня получил… сейчас пойду посмотрю документ, вернее, заявление, которое сделал господин Хинштейн. Вынесу его на комиссию на ближайшее заседание. Но хочу вас проинформировать, что у нас много вопросов и комиссия ещё не собиралась", — сказал Аршба.

Он отметил, что комиссия будет действовать согласно установленным положениям — запись объяснения Жириновского и при необходимости соответствующие материалы направит на экспертизу, которая определит, есть ли оскорбления и антисемитизм в речи лидера ЛДПР.

"Мы воспользуемся всем наличным у нас инструментарием, а если его не хватит, то запросим правоохранительные органы по этому поводу", — добавил Аршба.