Медведев отметил высокий уровень отношений с Китаем

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил премьера Государственного совета Китая Ли Кэцяна с 69-й годовщиной образования КНР, отметив беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дружественный Китай за последние десятилетия добился значительных успехов в различных областях. Важно, что на беспрецедентно высокий уровень вышли российско-китайские отношения всеобъемлющего доверительного партнерства и стратегического взаимодействия", — говорится в телеграмме.

Медведев подчеркнул, что в настоящее время ведется активная, скоординированная работа по реализации масштабных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, высоких технологиях, науке, культуре и других областях. Кроме того, укрепляются межрегиональные и приграничные контакты. В рамках годов российско-китайского межрегионального сотрудничества в 2018-2019 годах реализуется насыщенная программа мероприятий.

"Убежден, что общими усилиями мы сможем придать новый импульс дальнейшему наращиванию всего комплекса многопланового сотрудничества", — заключил российский премьер.