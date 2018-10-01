В Совфеде планируют создать группу дружбы с парламентом КНДР

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В Совете Федерации планируется создание группы дружбы с парламентом КНДР, уже собрано определенное количество заявлений от сенаторов на участие в этой группе, сообщил журналистам в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

В начале сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко посетила Пхеньян. В ходе поездки сенатор встретилась с руководством Северной Кореи.

"Сейчас идет работа по созданию группы дружбы с парламентом КНДР, собрано определенное количество заявлений от сенаторов", — сказал Косачев.

Он пояснил, что этот процесс идет "снизу": сначала сенаторы принимают решение о создании соответствующей группы дружбы, затем комитет выносит это предложение на Совет Палаты. Он не исключил, что подобная группа по взаимодействию с северокорейскими парламентариями будет создана уже осенью. Кандидатура возможного руководителя этой группы пока не утверждена.