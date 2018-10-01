Путин 2 октября обсудит с Вучичем российско-сербские отношения

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 2 октября встретится с президентом Сербии Александром Вучичем, лидеры обсудят развитие двусторонних отношений, региональную и международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.

"Второго октября президент РФ Владимир Путин встретится с президентом Республики Сербия Александром Вучичем, который будет находиться в России с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербских отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику", — говорится в сообщении.