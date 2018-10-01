Римму Галушину избрали сенатором от Ненецкого автономного округа

МУРМАНСК, 1 окт — РИА Новости. Депутаты собрания Ненецкого автономного округа на внеочередной сессии в понедельник большинством голосов избрали свою коллегу Римму Галушину, которая до недавнего времени являлась уполномоченным по правам ребенка в регионе, представителем собрания НАО в Совете Федерации.

Заседание совета транслировал местный телеканал "Север". Кандидатуру Галушиной внесла группа депутатов. "Решение принято при 14 голосах "за" и трех воздержавшихся", — сообщил председатель регионального совета Александр Лутовинов.

Галушина будет работать в Совете Федерации в течение срока полномочий созыва совета депутатов НАО.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка, Галушина родилась 30 мая 1963 года в Нарьян-Маре. После окончания Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.Герцена работала в школе поселка Искателей в должности учителя начальных классов. В 2009 году назначена начальником управления образования и молодежной политики НАО. С 2014 по 2015 год занимала пост помощника члена Совета Федерации по работе в округе.

Депутаты собрания НАО 22 сентября 2015 года единогласно проголосовали за назначение Галушиной уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе. В связи с избранием в совет депутатов она сложила полномочия детского омбудсмена 27 сентября 2018 года.