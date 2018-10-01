Владимир Сипягин вступит в должность главы Владимирской области 8 октября

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин вступит в должность 8 октября, сообщил в понедельник РИА Новости представитель владимирского регионального отделения ЛДПР.

Второй тур выборов губернатора Владимирской области прошел в воскресенье. После подсчета 100% протоколов кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, на котором явка была 32,96%. Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов.

"Инаугурация состоится 8 октября, время уточняется", — сказал собеседник агентства.

Также представитель ЛДПР добавил, что процедура инаугурации пройдет в администрации Владимирской области.