Александра Цыбульского избрали губернатором Ненецкого округа

МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Депутаты собрания Ненецкого округа избрали врио главы региона Александра Цыбульского губернатором.
В Ненецком округе депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленных президентом. Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Цыбульского и окружных парламентариев Андрея Смыченкова и Андрея Ружникова.
Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Глава округа избирается на пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.
Цыбульский исполнял обязанности главы округа с 28 сентября, сменив Игоря Кошина. До этого он занимал пост заместителя главы Минэкономразвития.
Новый губернатор вступит в должность уже сегодня.