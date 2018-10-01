Александра Цыбульского избрали губернатором Ненецкого округа

МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Депутаты собрания Ненецкого округа избрали врио главы региона Александра Цыбульского губернатором.

Заседание совета транслировал местный телеканал "Север". За Цыбульского отдали голоса 12 депутатов, три человека высказались за других кандидатов.

В Ненецком округе депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленных президентом. Владимир Путин внес на рассмотрение кандидатуры Цыбульского и окружных парламентариев Андрея Смыченкова и Андрея Ружникова.

Избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство депутатов. Глава округа избирается на пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в Уставе НАО.

Цыбульский исполнял обязанности главы округа с 28 сентября, сменив Игоря Кошина. До этого он занимал пост заместителя главы Минэкономразвития.

Новый губернатор вступит в должность уже сегодня.