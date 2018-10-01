В Курганской области прокомментировали сообщения об отставке губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт – РИА Новости. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин и правительство региона работают в обычном режиме, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе губернатора региона.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники написал, что Кокорин покинет пост, решение об этом принято, о его отставке будет объявлено в ближайшие дни.

"Губернатор и правительство Курганской области активно работают в обычном режиме. На прошедшей неделе Алексей Кокорин посетил ряд предприятий, провел встречи с инвесторами и бизнесом, совещание по запуску тепла. На эту неделю в рабочем плане губернатора намечено несколько важных встреч, в том числе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым", — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, у Кокорина запланировано совещание при полномочном представителе президента РФ в УрФО, посещение предприятий. Также глава Зауралья проверит, как исполнено его поручение по завершению ремонта дворов и обустройства общественных территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Алексей Кокорин возглавляет регион с 2014 года, когда он был избран губернатором, получив по итогам голосования 84,87% голосов избирателей.