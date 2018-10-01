В Совфеде посоветовали новому главе КБР заняться экономикой в регионе

СОЧИ, 30 сен — РИА Новости. Новому главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову в первую очередь надо заняться подъемом экономики и заботиться о людях, считает представитель парламента региона в Совете Федерации Арсен Каноков.

В минувшую среду президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова из администрации главы государства. Прежнего руководителя республики, его однофамильца Юрия Кокова, который возглавлял регион с 2013 года, президент назначил заместителем секретаря Совета Безопасности РФ.

"Мы его (Кокова) поддерживаем, и я лично буду поддерживать его начинания, так как он и образован, и правильно воспитан… Я поздравил, позвонил, но так как я должен был быть на "Формуле" (автогонки, которые проходили в Сочи), мы с ним не виделись, но обязательно договорились встретиться и пообщаться", — заявил сенатор.

"Сейчас сложное время, ему (Кокову) надо очень внимательно относиться к проблемам наших простых жителей, нужно поднимать экономику. Подъем экономики — это очень важно, надо людям сегодня помогать, идти к людям, с ними советоваться, надо любить людей, это очень важно. И я надеюсь, что он будет иметь настоящий авторитет среди простых людей, а мы будем помогать, чем можем", — добавил Каноков.

В деятельности предыдущего главы республики Юрия Кокова он увидел и плюсы, и минусы.

"Он свою лепту внёс, мне кажется, недостаточно занимался экономикой, но вместе с тем провел большую работу по борьбе с экстремизмом. Думаю, что это время не было потеряно для республики. Но сейчас, так как терроризма и экстремизма уже меньше стало, надо заниматься экономикой", — подчеркнул сенатор.