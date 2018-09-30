Депутат Ганзя заявила, что ее слова о низкой зарплате "перевернули"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ) заявила РИА Новости, что ее слова о зарплате "перевернули" и что ей не хватает депутатской зарплаты на то, чтобы помочь всем, кто обращается за помощью.

Ранее Ганзя заявила радиостанции "Говорит Москва", что ей не хватает 380 тысяч рублей, которые она получает в качестве зарплаты. Политик пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего".

"Перевернули мои слова. Мне не хватает заработной платы, сказала я, на то, чтобы помочь всем, кто обращается ко мне за материальной помощью. Первую часть фразы они, значит, раздули, а про вторую скромно промолчали. Вот и все", — сказала РИА Новости Ганзя.

Ранее в Госдуме сообщали, что среднемесячная заработная плата парламентариев за шесть месяцев 2018 года (с учетом дней болезни депутатов ГД и отпусков) составила 388,5 тысяч рублей (338 тысяч рублей после уплаты подоходного налога).