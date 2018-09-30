Путин заявил, что Россия будет и дальше поддерживать власти и народ Абхазии

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил своего абхазского коллегу Рауля Хаджимбу с национальным праздников — Днем Победы и Независимости, отметив, что Россия и далее будет оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Абхазии Раулю Хаджимбе по случаю национального праздника – Дня Победы и Независимости… Владимир Путин подтвердил, что Россия будет и далее оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении стоящих перед ними задач", — говорится в сообщении.

Добавляется, что лидер РФ отметил существенные успехи Абхазии в социально-экономическом развитии, построении государственных институтов и обеспечении национальной безопасности, достигнутые за годы, прошедшие со времени провозглашения независимости.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Впоследствии Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а в мае 2018 года о признании независимости Абхазии и Южной Осетии объявила Сирия.