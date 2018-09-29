Кожемяко назвал участие в выборах главы Приморья непростым шагом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко назвал свое решение участвовать в выборах главы региона непростым шагом, но выразил готовность бороться за этот пост.

"Непростой шаг. Страшно-не страшно, но нужно делать, нужно работать", — сказал Кожемяко в интервью программе "Вести в субботу" на канале "Россия-1".

Вместе с тем, врио губернатора считает, что ему будет проще участвовать в выборах, чем его конкурентам, потому что он хорошо знает людей и свой родной регион.

"Всегда выборы — это конкуренция. Это нормальная борьба, результат которой определяют жители. Кто из кандидатов наиболее понятен, близок, за того они и будут голосовать. Поэтому это никогда не пугало. Мне немножко попроще будет в силу того, что всё-таки регион мне знакомый. И мне проще разговаривать с людьми", — добавил Кожемяко.

Президент России Владимир Путин в среду назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку его предшественника Андрея Тарасенко, ушедшего с поста после неудавшегося второго тура выборов главы региона. Уже известно, что Кожемяко пойдёт на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца.