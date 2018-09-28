Кожемяко заявил, что не намерен ломать существующий порядок в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен – РИА Новости. Новый врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что не намерен ломать существующий порядок в крае и собирается продолжать выполнять обязательства, которые взял на себя его предшественник Андрей Тарасенко, сообщила администрация региона.

Президент РФ в среду назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку Тарасенко, ушедшего с поста после неудавшегося второго тура выборов главы региона. В пятницу Кожемяко официально представили местным властям.

"То, что вы считаете главным, и то, что необходимо продолжить в крае, исходя из, скажем, заявлений жителей, исходя из их волеизъявления, исходя из решения насущных проблем, должно быть продолжено. Я именно за такую практику, именно за такой стиль работы. С тем, чтобы не ломать существующий порядок, последовательным быть, и люди должны знать, что власть свои обязательства, которые брала перед населением, самые актуальные задачи будет продолжать решать, это очень важно", — сказал Кожемяко на встрече с Тарасенко.

Бывший врио губернатора рассказал Кожемяко об основных проблемах в крае, которые он начал решать. Так, по словам Тарасенко, огромная проблема Владивостока в том, что существует муниципальный долг в 5 миллиардов рублей. "Одна из задач стояла, и население поддержало, – решить с этим долгом так, чтобы как-то освободить эти "оковы". Я обратился к Владимиру Владимировичу (Путину — ред.) по поводу разрешения этой ситуации, перевести этот долг с коммерческого на бюджетный кредит. Он беспроцентный будет и будет какой-то график погашения – там 10 лет", — сказал Тарасенко.

Он также отметил необходимость закупки новых автобусов в край, продолжения работы со стивидорами в вопросах борьбы с угольной пылью, важность создания рыбных рынков и ремонта мостов и дорог после паводков, решение проблем дольщиков.

"Достаточно много работы сделано. Безусловно, это тот путеводитель, по которому сейчас легче идти, потому что это уже проработанные варианты – непосредственно исходя из пожеланий населения, исходя из тех проблем, какие есть, поддержанные президентом, правительством. Поэтому, конечно, нужно все это актуализировать, чтобы это все вышло в нормативные документы, вылилось в деньги, программы, это работа с министерствами. Будем эту вашу большую работу, связанную с поручениями президента, продолжать", — подытожил Кожемяко на встрече с Тарасенко.