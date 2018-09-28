В Хабаровском крае предложили кандидатуру Грешняковой на пост сенатора

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Вступивший в должность губернатора Хабаровского края Сергей Фургал предложил на позицию сенатора в Совет Федерации от региона депутата краевой думы от ЛДПР Елену Грешнякову.

Ранее сообщалось, что Фургал внес в список кандидатов в сенаторы Грешнякову, своего помощника Аллу Шпарейчук и заведующего отделением краевой клинической психиатрической больницы Сергея Ольнева. Фургал официально вступил в должность губернатора Хабаровского края в пятницу, после прошедшей в Хабаровске церемонии инаугурации он получил все полномочия главы региона.

"Сергей Иванович предложил в сенаторы Елену Грешнякову", — сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора.

Грешнякова родилась на Сахалине, 20 лет отработала учителем в школе. С 2008 по 2014 год являлась членом избирательной комиссии Хабаровского края с правом решающего голоса. С 2009 по настоящее время — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В 2014 году избрана депутатом законодательной думы Хабаровского края шестого созыва.