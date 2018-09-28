Путин отметил важность взаимодействия стран в рамках СНГ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств-участников СНГ в узком составе подчеркнул значимость СНГ и взаимодействия стран содружества на внешних площадках, в ООН, а также в социально-экономической, гуманитарной и правоохранительной сферах, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В узком составе, выступая, президент еще раз подчеркнул значимость СНГ и взаимодействие в рамках СНГ и на политическом, и на социально-экономическом и гуманитарном треках, а также в правоохранительной сфере. Говорили об экономических делах. Путин говорил о том, что (сейчас) нелегкая глобальная экономическая конъюнктура, но вместе с тем все-таки это не является препятствием для того, чтобы в январе-июне текущего года товарооборот внутри содружества увеличился почти на 15%, сейчас он составляет почти 85 миллиардов долларов", — сказал Песков.

По его словам, Путин в своем выступлении также подчеркнул необходимость максимально раскрыть потенциал договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ, чтобы упростить условия для движения товарных и инвестиционных потоков, несмотря на целый ряд негативных внешних факторов.

"Президент говорил в своем выступлении о необходимости расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах, о координации действий на внешнеполитической арене, в Организации Объединенных Наций", — отметил Песков.

Кроме того, добавил он, глава российского государства акцентировал внимание и на культурном взаимодействии, говорил об интеллектуальной собственности.

"В 2019 году председательство в СНГ перейдет к Туркменистану. Все участники, и президент Путин в частности, пожелали туркменским коллегам успехов в ходе их председательства", — добавил пресс-секретарь главы государства.

Заседание Совета глав государств-участников СНГ состоялось в пятницу в Душанбе. В нем принимали участие также президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана, премьер Армении, вице-премьер Туркменистана.