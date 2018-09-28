Экс-главу Росавтодора назначили замминистра транспорта

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Экс-глава Росавтодора Роман Старовойт назначен заместителем министра транспорта РФ, следует из распоряжения правительства.

"Назначить Старовойта Романа Владимировича заместителем министра транспорта Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", — говорится в документе.

Ранее в сентябре РИА Новости сообщало, что Старовойт может занять место планирующего уйти в отставку замминистра транспорта Алана Лушникова. До этого источники агентства высказывали разные варианты, кого именно из ушедших заместителей министра – Лушникова, курировавшего железные дороги, или Николая Асаула, курировавшего автодороги, может сменить Старовойт.

В мае первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих был назначен на пост главы Минтранса. В июне от должности замглавы Минтранса по его собственному желанию был освобожден Виктор Олерский, который курировал вопросы водного транспорта, в начале августа на эту должность был назначен Юрий Цветков, до назначения возглавлявший "Новошип", который входит в группу "Совкомфлот". В августе же на должность первого заместителя транспортного ведомства был назначен первый замглавы госкомпании "Автодор" Иннокентий Алафинов.

Старовойт был назначен руководителем Федерального дорожного агентства в 2012 году. До этого являлся заместителем директора департамента промышленности и инфраструктуры аппарата правительства РФ.