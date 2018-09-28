Путин посетит Индию 4-5 октября

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.
Отмечается, что в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди имеется в виду рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.
"Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамой Натхой Ковиндом", — добавляется в сообщении.