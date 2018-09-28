МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Сенатор от Приморского края Светлана Горячева, которую на этом посту мог сменить входящий в список бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко экс-глава МЧС Владимир Пучков, остается в Совете Федерации до новых выборов руководителя Приморья, при этом сенаторами не смогут на этот раз стать замглавы управления президента по общественным проектам Константин Долгов и руководитель аппарата Совфеда Сергей Мартынов, сообщил РИА Новости источник в комитете СФ по регламенту.

Как отметил собеседник агентства, согласно действующему законодательству, полномочия действующего сенатора от исполнительной власти прекращаются при выборах нового главы региона и назначении им нового представителя в Совфеде. "Поскольку выборы губернатора Приморского края были отменены и ожидаются новые, Светлана Петровна (Горячева) остается сенатором, пока не пройдут новые выборы и не будет делегирован новый сенатор", — сказал он.

Ранее сообщалось, что экс-глава МЧС Пучков может стать новым сенатором от Приморья, поскольку он вошёл в список кандидатов в члены Совета Федерации, который представил в июле в избирком врио губернатора Тарасенко, претендовавший на пост главы региона. "Пучков ещё может стать сенатором, если его кандидатура будет предложена одним из кандидатов в губернаторы и тот одержит победу", — добавил источник.

Что касается главы аппарата Совфеда Сергея Мартынова и замглавы управления президента по общественным проектам Константина Долгова, которые, как ожидалось, должны были стать сенаторами от Владимирской области и от Хакасии, то теперь они в Совфед не попадают, сказал собеседник агентства.

"В списке кандидатов в сенаторы, с которым шел на выборы нынешний глава Владимирской области, Мартынов не значился. В соответствии с действующим законодательством, сенатором от области может (стать) лишь фигурант списка (Владимира) Сипягина. В Хакасии еще предстоит второй тур, но в нем не участвует бывший глава региона (Виктор) Зимин, предлагавший в сенаторы Долгова", — пояснил он.

Не попадает в Совфед и действующий сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, который должен был продлить свои полномочия в случае победы бывшего губернатора края. В списке нового главы региона значатся депутат краевого заксобрания, помощник губернатора и завотделением краевой психиатрической больницы.