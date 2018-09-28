Сергей Морозов вступил в должность врио губернатора Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Сергей Морозов, назначенный президентом России временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области, вступил в должность, официально его представил в пятницу правительству региона уполномоченный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

"Астраханская область занимает важное, стратегическое положение, являясь южным форпостом. Здесь имеются все условия для динамического развития…." Здесь живут трудолюбивые, энергичные и предприимчивые люди. Убежден, что ваш опыт работы в органах государственной власти в полной мере будет востребован в практической деятельности в интересах Астраханской области", — сказал Устинов, представляя Морозова.

В ответном слове врио губернатора отметил, что новая должность для него большая честь и огромная ответственность, он поблагодарил за работу на посту бывшего главу региона Александра Жилкина.

"Заверяю, что цель моей работы — служение людям и экономическое развитие региона",- заявил Морозов.

Ранее сообщалось, что после официального представления Морозов в пятницу проведет ряд встреч с министрами региона, а также с бывшим губернатором, который пообещал на первом этапе помогать своему преемнику.

В среду президент РФ Владимир Путин назначил Морозова врио главы Астраханской области после того, как Жилкин, занимавший эту должность с 2004 года, покинул свой пост. Морозов до этого занимал должность заместителя руководителя Федеральной таможенной службы России, а раньше был помощником министра обороны Российской Федерации.