Представителя Украины не было на заседании лидеров СНГ в "узком" составе

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. На заседании лидеров СНГ в "узком" составе от Украины не было представителя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там, по-моему, никого не было. За столом никого не было. На "узком" не было, сейчас посмотрим на "расширенном", — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли как-то представлена Украина на саммите.

Он предположил, что Киев на встречу лидеров государств СНГ направил своего посла.

"Наверное, посол, сейчас посмотрим", — сказал Песков.