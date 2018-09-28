В графике Путина пока нет посещения саммита АТЭС

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. Посещения саммита АТЭС пока в графике у президента РФ Владимира Путина нет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Саммит АТЭС в 2018 году пройдет 17-18 ноября в Папуа — Новой Гвинее.

"Пока в графике у президента нет и не было этой поездки", — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Путина посетить саммит.

АТЭС — межгосударственный форум, созданный для содействия экономическому росту, сотрудничеству, торговле и инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.