Сергей Фургал принял полномочия главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Сергея Фургала состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность главы региона, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.

Церемония проходила в пятницу в здании Хабаровской краевой филармонии. На ней присутствовали заместитель полпреда РФ в ДФО Олег Скуфинский, депутаты Госдумы РФ, представители суда, представители правительства региона, законодательной думы Хабаровского края, представители религиозных конфессий, новый мэр Хабаровска Сергей Кравчук, экс-мэр города Александр Соколов, руководители крупных предприятий.

Сергей Фургал принес присягу, после чего ему вручили официальный символ власти — должностной Знак губернатора края. Ему выдано удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность.

Сформированное прежним губернатором правительство края, в соответствии с законом, уходит в отставку. Новый губернатор сформирует новый состав правительства.

Ранее Фургал заявлял, что оно будет коалиционным, и работать в нем пригласят профессионалов.

В среду избирком Хабаровского края утвердил Сергея Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Он получил 69,57% голосов избирателей во втором туре выборов. Занимавший пост главы края Вячеслав Шпорт — около 28%.