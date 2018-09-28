Сергей Фургал принял полномочия главы Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 28 сен — РИА Новости. Церемония инаугурации избранного губернатором Хабаровского края Сергея Фургала состоялась в Хабаровске, с этого момента он считается вступившим в должность главы региона, сообщает корреспондент РИА Новости с места события.
Сергей Фургал принес присягу, после чего ему вручили официальный символ власти — должностной Знак губернатора края. Ему выдано удостоверение губернатора. С этого момента он считается официально вступившим в должность.
Сформированное прежним губернатором правительство края, в соответствии с законом, уходит в отставку. Новый губернатор сформирует новый состав правительства.
Ранее Фургал заявлял, что оно будет коалиционным, и работать в нем пригласят профессионалов.
В среду избирком Хабаровского края утвердил Сергея Фургала от ЛДПР победителем на выборах губернатора. Он получил 69,57% голосов избирателей во втором туре выборов. Занимавший пост главы края Вячеслав Шпорт — около 28%.